福榮街37號有確診外傭到訪　居民憂須隔離買篋應急

早前確診變種病毒的印度裔男子及其菲律賓裔女友人前日(5日)爆出曾於4月13日參加聚會，聚會中有3染疫的外傭於18日在深水埗福榮街37至39號一單位開派對。該棟大廈隨即被納入強制檢測，明日(8日)或之前必須完成。東網記者今日(7日)到大廈巡視，有居民憂慮要入隔離營，特地去買行李箱，並期望能家居檢疫，方便復課不久的子女準備考試。

福榮街37至39號樓高約12層，一層2個單位，個別樓層有劏房。大廈門口、附近商戶的鐵閘都貼上了檢測告示。雖然被納入強檢，但涉事的住戶尚未確認帶變種病毒，住戶可自由出入。而位於楓樹街球場的檢測站，今午只有零星人士到場檢測。

住戶鄧氏夫婦日前已做檢測，但預計有機會要去隔離營檢疫，因此特地去買行李箱。他們從新聞得知隔離營人手短缺，資源不足，憂慮入營會「慘過坐監」，期望可獲安排家居檢疫，「這裏一層只有兩個單位，只要派人守着門口、送食物就夠了，親友送物資也更加方便」，他們特別擔心兩個初中的子女考試在即，卻要入隔離營，諷道「官員是不是無子女？抑或已經全送去外國讀書？」

他們又指，以前有不少南亞裔住戶開派對，更弄得大堂污糟邋遢，但近月已經很少見，相信上月在此聚會的確診者是個別例子。就接種兩劑疫苗人士可縮短檢疫期，他們無奈指「我們都打了疫苗又怎樣？難道讓年幼子女自己留在隔離營？」

李女士及兒子也完成檢測，已收到無染疫結果。對於入隔離營，她笑指「不會吧？希望不會，沒有特別準備，家裡只有杯麵」。如入隔離營，她最憂慮是兒子上網課不便，因為隔離營無wifi，期望如要檢疫，可以獲安排家居檢疫。她亦不覺大廈多外傭出入，但社區附近的休憩公園多外傭聚集。