政Whats噏：工務小組加會　財會取消會議　建制主導議會新常態？

立法會舊年嘅亂象仍歷歷在目，當時民主派議員多次喺立法會財務委員會上「拉布」，搞到財會議程「大塞車」，雖然係咁加會，但上個立法年度都仲有十幾個議程未完成審議。民主派總辭後，立法會幾乎係建制派議員嘅天下，情況就完全唔同喇，政府見議會效率提高咗，提交不同項目以致工務小組委員會要加會審議，但另一邊廂，財會反而要取消會議，點解同一個議會，工務同財會竟有截然不同嘅現象呢？

據立法會文件，財會將取消本月28日嘅會議，而工務小組就諮詢議員意見，希望喺本月20日新增一節2小時嘅會議。點解財會要取消會議呢？莫非冇嘢要審議？財會主席陳健波(波哥)解釋，民主派離開議會後，一改往日民主派議員藉住積極發言，以阻礙議程順利通過嘅現象，加上議會少咗20幾個議員發言，議會嘅效率有所提升，財會審議項目嘅時間相對少咗，可以提早收工，不過就輪到工務小組嘅議程大排長龍，可能要工務小組主席謝偉銓(Tony)辛苦啲，快手煮多啲餸上財會呢個大廚房喇！

之不過，咁啱本月19日嘅禮拜三係佛誕假期，原訂於禮拜三舉行嘅工務小組就要少一節會。睇返立法會網頁，工務仲有成11個項目有待處理。Tony就話工務小組嘅議程實在太多，希望議員都可以配合吓，假期翌日返嚟開會補數喎。

Tony話民主派離開議會之初，本身係方便政府同議會做嘢嘅，後來政府見議會效率提高咗，於是加快向立法會提交不同項目，所以預料工務小組今年都需要加會審議喇。被問到工務係咪審唔切，所以財會變相可以提早收工？Tony就話其實議員要求分開表決嘅時間少咗，加上各事務委員會同工務小組已就不同項目達成初步審議，理論上花喺財會上嘅時間就少咗喇。

之但係，工程項目本來就應該先由事務委員會同工務小組初步討論，再交由財會審批撥款。位處上游嘅工務小組所通過嘅項目多咗，但落到去下游嘅財會工作量竟然好似冇乜點提升，仲可以提早收工鬆人喎！雖則民主派已經離開議會，拉布情況不再，但建制派議員都應該金睛火眼、認真審議，若果被市民質疑把關不力就唔係咁好喇！