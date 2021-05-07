重開本地遊時間緊絀　母親節大熱檔期未及開團

因新冠肺炎疫情而停頓整整5個月的本地遊，日前港府終於宣布以「疫苗氣泡」為基礎重啟，規定帶團職員需完成接種第1劑疫苗，團友亦必須使用安心出行。截至今日（7日）的本地團名單中，共有198間旅行社登記舉辦本地遊，明日（8日）及下周日（9日）將是母親節的周末，惟旅行社出團狀況未如理想，東網記者致電旅行社後發現，仍有部分旅行社因員工未及接種疫苗而無法成團；亦有業界表示重啟本地遊時間緊絀，暫無太多旅行社能成功開團。

鑄博旅遊專家經理楊先生表示，因有員工未及接種疫苗，加上政府重啟本地遊時間尚短，故未能趕及於母親節開團，預計6月中才可成團。而有於趕及母親節檔期成功開團的旅行社則表示，相信由於本地遊久暫停已久，加上團費平價，故客人查詢本地遊反應尚算熱烈。

根據香港旅遊業議會網頁所示，目前已登記本地遊行程的旅行社名單共有198間旅行社，惟本港共有約1,700間旅行社，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，能成功開辦本地遊的旅行社只佔約1成，因香港有部分旅行社為接待旅行社，只接待外國旅客，吸納本地客源有難度，且本地市場較小，即使重啟本地遊仍是「治標不治本」的方法，只能紓緩員工停工情況，但並不能夠恢復旅行社的生意，形容「做晒（本地遊）都唔夠交租」。