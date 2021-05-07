政府刊憲20個地方納入強檢名單　包括16間學校

港府今晚（7日）公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受新冠肺炎強制檢測。當中包括柴灣興華廣場及新翠廣場、中環環球廣場、中環遮打道皇后像廣場花園，以及16間學校。

港府指，因應今日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，4個指明地方被納入強制檢測公告，曾於指明時間身處相關地方超過一小時的人士需要接受強制檢測。另外，由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該16間學校亦被納入強制檢測公告。

A. 涉及 N501Y 變種病毒株的本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年4月29日期間曾身處以下任何地點超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月4日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港柴灣環翠道 11 號興華廣場

(2) 香港柴灣柴灣道 233 號新翠商場

2. 任何在2021年5月1日或5月2日期間曾身處香港中環德輔道中19號環球商場只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年或5月2日期間曾身處香港中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至五月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 其他

1. 任何在2021年4月24日至5月7日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(9)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年5月12日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年5月5日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港筲箕灣筲箕灣道 155 號譽‧東地下蒙特梭利國際學校

(2) 香港薄扶林大口環道 19 號協康會綜合服務大樓 2 樓-4 樓協康會慶華中心

(3) 香港新界沙田隆亨邨學心樓 101-108 號地下香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校

(4) 香港九龍慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)

(5) 香港新界沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

(6) 香港新界大埔安埔里 2 號新興花園地下明雅中英文幼稚園

(7) 香港九龍旺角西海富苑海韻閣天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園

(8) 香港新界沙田馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

(9) 香港新界元朗達輝徑華健大廈 1 樓 B、C 及 D 座天純幼稚園

(10) 香港新界沙田顯徑邨迦密愛禮信小學

(11) 香港九龍深水埗石硤尾街 58 號聖方濟各英文小學

(12) 香港九龍大角咀大角咀道 150 號中華基督教會基全小學

(13) 香港新界元朗錦田錦田公立蒙養學校

(14) 香港新界屯門良景邨保良局方王錦全小學

(15) 香港新界葵涌石排街 11 號石籬天主教小學

(16) 香港新界天水圍天耀邨第 1 期伊利沙伯中學舊生會小學