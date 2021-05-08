東方日報A1：打齊兩針寬減疫監　深圳怕咗你收緊檢疫期

港府為谷針無所不用其極，在變種病毒來勢洶洶之際，卻宣布放寬檢疫安排，完成接種兩劑新冠疫苗滿14日的香港居民及入境人士均可縮短檢疫期，其中不涉及變種病毒的密切接觸者，檢疫中心14日「疫監」可縮減至7日；而變種病毒密切接觸者「疫監」則由21日減至14日。港府寬減「疫監」之時，一河之隔的深圳已對本港疫控投下不信任票，急急收緊港人入境檢疫措施至14日隔離加7天健康管理。有專家批評，政府任意縮短檢疫期試圖谷針是自相矛盾，疫苗不能百分百保障病毒不會傳播，擔心一旦走漏確診者，清零目標將更渺茫。

食物及衞生局局長陳肇始昨午宣布，當局大致追蹤到變種病毒傳播鏈，暫時無發現變種病毒在社區大規模爆發，故她認為未來可以更精準調校檢疫政策。根據專家及衞生署衞生防護中心轄下科學委員會的建議，完成接種兩劑新冠肺炎疫苗，並已過14日的人士，若被列為患者的密切接觸者，可獲安排較短的檢疫期。至於海外抵港人士若接種兩劑新冠肺炎疫苗滿14日，亦可因應出發的國家地區風險，到港後的檢疫期亦可獲縮短。

新安排下，如果不涉及變種病毒個案，只要密切接觸者證明已完成接種兩針疫苗後14日，獲無染疫檢測證明，以及抗體測試呈有抗體，可由原定的14日強制檢疫中心「疫監」，縮減為7日，之後再加7日自我監測，即自我監察健康狀況，減少社交聚會，並於第12日於社區檢測中心進行強制檢測。

至於涉及變種病毒的密切接觸者，如證明已完成接種兩針疫苗後14日，進入檢疫中心第1日、7日及12日檢測無確診，血清抗體測試證實有抗體，在檢疫中心的檢疫期由21日，將減至14日及加7日自我監測，並於第19日到社區檢測中心接受強制檢測。曾感染新冠肺炎的人士在出院後9個月內，由於體內仍有抗體，則相當於已打兩劑疫苗；至於感染超過9個月的人士，則需要再打一劑疫苗，滿足放寬檢疫期條件。

被問及如何把關檢疫人士的居家自我檢測，衞生署衞生防護中心總監林文健指，衞生防護中心已有一套指引，希望能夠有彈性。陳肇始昨公布措施時亦藉機谷針，稱疫苗在全球部分地方非常短缺，本港既然有足夠疫苗要好好利用此工具，建立起保護力，強調港府是按科學理據調整檢疫期，並會密切監測情況。

港府防疫措施一塌糊塗，就連公布新措施亦甩漏多多，對於不涉變種病毒的放寬檢疫安排，昨日在記者會上公布新措施時說法模糊，將科學委員會建議誤導成最終方案，其後夜晚才出稿更新，收緊委員會之建議。另外對於中國地區的縮短檢疫實施日期晚上亦作出更正。

呼吸系統專科醫生梁子超批評，疫苗不能百分百保障病毒不會傳播，尤其在潛伏期後半期階段，質疑政府任意縮短已接種疫苗者檢疫期做法自相矛盾：「難道接種前期就有風險，接種後期就即刻無潛伏、無風險？」他續指，政府放寬檢疫人士自我監察做法危險，因目前近八成輸入個案為無病徵，另外隔離檢疫的確診者中有近半也是無病徵，質疑自我監察的有效性；而抗體測試是否對變種病毒具保護亦成疑。在種種不明情況下，政府仍任意縮短已接種疫苗者檢疫期以圖谷針，會有「揠苗助長」的效果，反問一旦病毒流入社區，責任誰負？認為政府一方面要求清零，一方面卻提出縮短檢疫日數，做法自相矛盾。

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