屯門工廈時裝店變無牌酒吧　警拘23人

屯門警區反三合會行動組及特別職務隊，今日(8日)凌晨進行打擊非法處所行動，採取代號「凌厲行動」，打擊黑幫收入來源，以及工廈內非法活動，並搗破一間以時裝店掩飾的無牌酒吧，行動中檢獲大批酒類飲品並拘捕23人，分別10男13女(15至49歲)，當中包括負責人，涉嫌經營無牌酒吧及違反停業令；其餘22人則涉嫌在未領有酒牌處所飲酒；他們亦同時違反禁聚令，被警方發出定額罰款通知書。

被搗破的無牌酒吧面積約1,500呎，經營約3個月，其中500呎空間作為售賣時裝用途，其餘1,000呎空間用作經營無牌酒吧，場內裝設隔音設備，酒吧內及門外附近俱裝有天眼，而當警方破門入內時，酒吧內6名人士逃至較隱蔽的閣樓，並用棉被遮蓋身體，以逃避警方發現。

屯門警區反三合會行動組主管莫湛豐督察表示，被搗破的無牌酒吧位於上址一個地舖，面積約1,500呎，經營約3個月，其中500呎作為存放時裝用途，後面約1,000呎空間用作經營無牌酒吧，且備有一個較隱藏的閣樓，場內鋪有隔音設備，酒吧內及附近街外俱裝有天眼，而當警方破門入內時，酒吧內6名人士逃至較隱蔽的閣樓，並用棉被遮蓋身體，以逃避警方發現。

莫續稱，該無牌酒吧高度設防，當透過天眼發現有陌生人士出現及徘徊，隨即將木門及鐵閘關上，增加警方調查難度，而光顧的酒客俱與負責人熟悉，部分人士有黑幫背景，並透過熟人介紹朋友前來光顧。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。