掃蕩觀塘牛頭角無牌樓上吧　警拘18男女

警方東九龍總區反三合會行動組、將軍澳警區及觀塘警區反三合會行動組聯同機動部隊，

於昨晚(7日)起展開代號「勇爵」的反罪惡行動，分別在觀塘及牛頭角搗破兩間無牌樓上吧，共拘捕18名男女。

其中在觀塘開源道47號工廈一單位，警方檢獲50支餐酒、600罐啤酒、5部電視、1部飛鏢機及1部卡拉OK機，其中酒類飲品共值約50,000元。單位內姓夏(35歲)男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反「停業令」被捕，而2名分別32及33歲的男酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，3人正被扣留調查。

及至今日(8日)凌晨時分，行動隊伍經線報分析及深入調查後，再搗破牛頭角偉業街93號商廈無牌樓上吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反拘捕單位內44歲男負責人，同時以涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反「禁聚令」拘捕及票控單位內9男5女(26至44歲)酒客。

警方在場內檢獲約460罐啤酒及78瓶烈酒，總值約32,000港元。所有被捕男女已被扣留調查。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。