警方解送胡志偉抵殯儀館　祭父半小時後還押

涉民主派「35+」初選案、正被控違反《港區國安法》的前民主黨主席胡志偉，今早(8日)8時許在警方押送下抵達鑽石山殯儀館，參與其父親的喪禮。

早上約8時半，胡志偉乘搭警車抵達鑽石山殯儀館，身穿白色恤衫、灰色西褲的胡，雙手並無被鎖上手銬，身形明顯較還押前瘦削。胡在警員押送下，通過側門進入殯儀館，期間有人高叫。約半小時後，身穿灰藍色外套的胡步出殯儀館，登上警車離開，直接送返荔枝角收押所繼續收押。

消息指，胡志偉的92歲父親於上月13日離世，昨晚設靈。胡早前曾向懲教署申請外出奔喪，署方當時以保安因素為由拒絕申請，反建議安排透過視像形式參與喪禮，是首次容許在囚人士視像奔喪，惟胡和家人拒絕接納有關安排。胡昨（7日）向高等法院申請，獲准在有條件下暫時外出參與喪禮。

胡志偉多案在身，包括參與去年7月舉行的「35+」初選，而被控違反《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」。他亦涉及去年7.1遊行非法集結案，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，早前獲准保釋期間，被揭未有呈交旅遊證件英國國民(海外)護照(BNO)，違反保釋條件，自1月8日起一直還押至今。