接種兩劑疫苗滿14天可寬減疫監　許樹昌指做法相對安全

政府宣布涉及非變種病毒個案的密切接觸者，改為在檢疫中心檢疫7天，另加7天自我監察。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天(8日)在電台節目稱，暫未察覺變種病毒在社區廣泛爆發，新冠疫苗對非變種病毒保護率很高。他又透露，專家原建議是首7天在家戴手帶檢疫，再加7天自我監察，但當局最終決定是安全做法。

許樹昌表示，若個案不涉及變種病毒，疫苗保護率很高，即使涉及變種病毒，令疫苗效果打折扣；14天檢疫加7天自我監察，做法亦可接受。雖然自我監察期並非強制留在家中，但市民或入境人士應盡量留在家中，自我觀察有否發燒或咳嗽等病徵。

對於政府宣布變種病毒患者的同一大廈居民，毋須全部送檢；許樹昌解釋，由於衞生署總結多次經驗，若持續將整幢居民撤離送檢，檢疫設施很快便會用盡，而且會對大量非密切接觸者造成不便，故清楚界定密切接觸者才送檢。他又說，早前有變種病毒患者的佐敦伯嘉士大廈，亦無傳染給其他住戶。

此外，海外抵港人士若接種兩劑疫苗滿14日，亦可因應出發的國家和地區風險，縮短檢疫期。許樹昌稱，科學委員會建議同時為抵港人士抽血檢驗抗體，做法與接種疫苗的密切接觸者一樣，形容是多一重保障；惟相信政府或考慮技術上問題，若要求大批旅客在機場等候檢測結果，時間需很長，可能同時會有幾萬人在機場逗留，反而增加傳播風險。