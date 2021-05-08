疫下餐飲零售受壓 欲推電子消費券托市 陳茂波：或准用至新春

十畫未有一撇的5,000港元的電子消費券計劃今(8日)再有眉目，政府未趁百業蕭條之際派錢紓困，更試圖將款項分5個月透過電子支付系統派發，屢遭市民詬病未能急民所急、「厚商界、薄基層」。財政司司長陳茂波今早(8日)終在電台節目表示，期望5000元電子消費券能夠於暑假讓巿民申請，若巿民能夠以電子渠道登記，則有望在暑假內可取得第一期款項；若以實體表格申請或需較後時間方收到補貼。

陳聽取市民意見後，表示不會按原本計劃分五期派發，亦明白社會有不同需求，故在派發上存在彈性，大原則是不要分太多期數，消費券的使用期限會盡量延長，但就重申不會一次過派發，讓市民選擇「頭兩三個月用完」，亦能「用多幾個月」。

問及消費券實際派發時間，陳表示因要與營辦商測試系統，故仍需時準備。若巿民能夠透過電子渠道登記，則有望在暑假內可取得第一期款項；若以實體表格申請就或需較後時間方收到補貼。

至於能否將使用期限延長至農曆新年，讓巿民透過電子消費券辦年貨，陳表示「有得諗」，期望電子消費券除令巿民受惠外，亦可「一舉三得」，將資金投入本地市場及協助中小商戶，並推動「電子支付」發展，以投入未來的大趨勢。

政府早前公布今年首季本地生產總值(GDP)預測，數字較上年同期實質上升7.8%，終止連續6個季度的按年收縮。陳指出，社交距離措施令餐飲及零售業受壓，連同旅遊業在內，3行業就業人口達100萬，失業率雖已回落至6.8%，惟相關工種從業者牽涉較多基層人口，形容「市民痛感仍很實在」。

數據表面上看來很好，主要因為去年的基數低，受惠出口和轉口部分上升3成。他又形容今次的經濟增長不均衡，數字仍然與2019年，即疫情爆發前水平有很大距離，不適宜對未來太樂觀。

他續指，經濟與疫情關係密切，其中消費作為本港經濟「三頭馬車」之一，疫情一日未能控制，零售市場亦未能恢復。他期望疫情風險下降令各項社交限制可獲放寬，並與內地通關帶動經濟。

外圍方面，他指出美國經濟今季增長較預期好，惟歐洲情況則未然，預計本港全年經濟增長有機會接近5%，但仍要視乎本港疫情及與內地通關，以至與國際往來的情況等未來一兩個月的進展。

另外，上周三(4月28日)接受申請的失業貸款，陳茂波表示有關部門已收到過萬宗申請，貸款人主要來自餐飲、零售及運輸旅遊等疫情下受壓最大行業。他重申，有關貨款首年可以只還利息，借貸人按時償還亦會退回利息支出。