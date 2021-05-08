本地遊煞停近半年今終獲重啟　導遊嘆如與老友久別重逢

環球疫情持續，本港至今仍未能通關外遊，旅遊業推出本地遊自救，又因第4波疫情而停頓5個月，政府迫於業界生計壓力下，終允「本地遊」在疫苗氣泡下重啟，開團前領隊亦須先為團友探熱，而進入每一個景點前亦必須使用安心出行。今日(8日)適逢母親節周末的大熱檔期，有團友表示久未參加旅行團，見本地遊重開立刻聯繫旅行社，非常興奮；有導遊則出示其醫生證明表示自己不適合接種疫苗，但仍對與團友久別重逢感到非常高興。

團友鄧生鄧太出發時展露笑容、又舉起勝利手勢，表示因久未參加旅行團，感到非常高興和興奮，「一直以來都是到外國旅遊較多，難得有本地遊便立即報名」，又指困在家中太久對本地遊非常期待。至於疫情未穩，他們則表示因非常期待參與旅行團，故已提早接種兩劑科興疫苗。

導遊威叔於開團前出示醫生證明表示，自己因高血壓等「都市病」問題未能接種疫苗，除自己外，他亦有認識的旅遊巴司機未能接種疫苗，他又指重啟本地遊對業界28萬人是一種鼓勵，期望疫情盡快穩定業界能持續開團。

親自帶團的食玩假期董事長陳志華與團友久別重逢，感到非常開心，又稱今次能趕及母親節熱門檔期開團，是由於去年停辦本地遊前有客人已報名參加，客人直接過渡到今日開團較快，今天和明天(9日)分別會各開一團。

旅遊業議會主席黃進達表示，截至昨日(7日)，旅議會已收到來自200間旅行社、約1,500個本地遊旅行團登記，將會在未來幾個月出發，今明兩日各有10多團。

即使防疫措施放寬，他指旅行社仍需時安排出團，並讓前線員工接種疫苗，相信下周起會增加至每日20多團，但亦有前線員工因年齡較大或身體狀況欠佳，而不適宜接種，將以帶團前7天接受核酸檢測代替。惟復辦本地遊亦僅令不足一成業界員工「有工開」。他期望疫情回穩後，政府可盡快與更多國家商討「旅遊氣泡」及推展本地郵輪遊。