強制檢測限期前夕接受採樣　有外傭直言不太擔心變種病毒

因應日前有外傭確診且被驗出帶有變種病毒株，港府突要求全港37萬外傭須於本月9日(明日)或之前完成強制檢測。不少外傭拖延至臨近死線才前來接受採樣，有外傭直言對感染新冠變種病毒不太擔心，一度想不做強制檢測，惟憂慮當局巡查時未能出示無染疫證明會被罰錢，故決定今早(8日)前來完成強檢。

港府在5月1日規定全港外籍家庭傭工須接受強制檢測，銅鑼灣維多利亞公園的流動檢測站當日曾一度逼爆。東網記者今早約10時再到維園視察，首半小時內最多僅約30人排隊等候檢測，及後人龍已消散，持續有零星外傭到場，毋須排隊便能檢測。

現場職員透露，為應對人流，今日比上星期多安排3個檢測站，合共7個檢測站及1輛流動檢測車投入服務。對於今日人流較上星期少，職員估計因上星期已有大量外傭完成檢測，並料明天假日人流會再達高峰。

來自菲律賓的外傭Rose表示，自己10時已經到場排隊，因人流不多，由排隊到完成檢測只需30分鐘，又指僱主對檢測非常重視，本來預約明天檢測亦推前至今天進行。另一名同樣來自菲律賓的外傭Divina則表示，對感染變種病毒不太擔心，一度想不做強制檢測，眼見近日檢測站毋須排隊便前來完成強檢。

另外，今日雖非外傭休假高峰，但維園內仍有數十名外傭聚集休憩，來自印尼的外傭Purwanti和Siti表示，為免感染變種病毒，特意選擇較少外傭放假的周六休息，避免與太多人接觸，同時亦已按僱主要求進行檢測並接種疫苗。二人表示，有外傭朋友未能在明天(9日)前完成檢測，亦未知該位朋友有何打算，相信對方只能見步行步。

另一位同樣來自印尼的外傭Tuti則表示擔心感染變種病毒，因此上周日(2日)已進行檢測，但未打疫苗，有需要時會選擇接種。她又指，為免與其他外傭緊密接觸，特意選擇周六休假，同時與其他外傭保持一定距離，以策安全。

至於中環遮打花園及愛丁堡廣場檢測站同樣人流欠奉，遮打花園檢測站無人排隊；愛丁保廣場檢測站則有僅有約四五人排隊輪候，大多數為本地市民。中環愛丁堡廣場周圍，則有不少外傭聚集，大多三至五人一夥聚餐休息，個別外傭未有戴上口罩；附近環球大廈的樓梯有近20名外傭緊密聚集，同樣大多數人正聚餐及休憩。