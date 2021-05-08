法改會倡設「沒有保護罪」防虐兒　社工工會建議分階段推行

5歲女童2018年初遭生父和繼母長期虐待致死，法律改革委員會早前建議增設「沒有保護罪」，訂明照顧者若察覺兒童有嚴重身體受傷風險須通報，否則須負上法律責任。有社工工會今日(8日)表示，對訂立「沒有保護罪」或推行強制呈報機制的建議保持開放態度，但認為政府須考慮細節及配套，建議分階段推行「沒有保護罪」立法。

香港社會工作人員協會向政府提出建議，認為若要推行「沒有保護罪」或強制呈報機制，當局需研究推行細節及確立相關配套，包括罪行確立的原則、執法時相關法律精神及概念、相關培訓及公眾教育等，避免破壞社工與服務使用者的關係，同時減低令人誤墮法網的風險。

該協會建議，可分階段推行「沒有保護罪」立法，就法改會於2019年諮詢過程中，較易凝聚社會共識的部分先行立法，以盡快加強兒童在法律層面上的保護；而較多爭議，如涵蓋社會服務的可行性、「嚴重傷害」定義等，宜再作諮詢，待業界及社會有共識後再立法。

此外，該協會呼籲政府完善現有制度及服務，包括檢視現有政策措施、虐兒個案系統、程序指引、實務運作等。該協會特別提到，去年4月實施的《保護兒童免受虐待—多專業合作程序指引》，當中已界定各專業在處理懷疑虐兒個案中的角色及責任，促當局應適時檢討，填補可能出現的漏洞。