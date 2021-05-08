專家指科興疫苗達世衞最低要求　料下周獲批緊急使用

世界衞生組織將內地國藥集團的滅活新冠疫苗列為緊急使用，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時在本港採用的兩款疫苗足夠提供予全港市民接種，包括以核酸為技術平台的疫苗，現階段無必要再引入國藥疫苗。他又指，由內地研發的科興疫苗亦進行審批程序，相信符合世衞最低要求的50%以上保護率，預料下周有消息獲批緊急使用。

對於有批評指「疫苗氣泡」等措施是為了「谷針」，許樹昌認為這僅是個「用詞」，各地政府均會提供誘因提升接種率，做法亦有根據，社區若有六至七成人接種疫苗，便可達到群體免疫。他又指，以色列及美國等地區的疫情亦因此開始受控，原有限制措施獲得放寬。

許又指，本港數字顯示，80歲以上長者一旦染疫，死亡率高達25%，有長期病患的長者死亡率非常高，認為他們的長期病患若受控，應盡快接種疫苗。他指，醫管局一直有分析疫苗接種計劃以來的情況，顯示接種疫苗後的長期病患者，中風或冠心病的風險並不高於無接種疫苗人士。

許認為，政府應向市民作更多解說，善用臨床事件評估專家委員會研究數據，把相關資訊在疫情記者會發布，讓市民了解接種疫苗不會增加冠心病或死亡風險。對於勞工及福利局有意將接種疫苗，列為外傭獲聘或續約要求，他形容當局是「出於好意」，惟執行上不能太強硬，需為外傭提供選擇。