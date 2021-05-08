學者指推疫苗政策需建公眾信任　不應過多限制個人自由

港府為求「谷針」，推出多項以注射新冠疫苗作為前提的措施，包括與新加坡建立的旅遊氣泡，迫使市民接種後才可出行。港大醫學倫理與法律研究中心總監何維倫指，從倫理角度來說，強迫人們接種疫苗是無道理的，他指港星旅遊氣泡是希望推動休閒旅行，因此應該無人被迫接種疫苗，倡當局應經常重新評估疫苗接種的政策，以確保為實現公共衞生目標仍然必要且相稱。

何維倫在電台節目指，要求進行疫苗接種的政府或機構應明確說明為何必需對受影響的人採取這種措施，並找到適當實施政策的方法，才可回應人們的合理擔憂。他強調，措施對個人自由的限制不應過多。

何續指，建立公眾信任非常重要，特別是決策者有責任仔細考慮強制接種疫苗對公眾信心和公眾信任的影響，如政策威脅到公眾信任，則可能會影響疫苗的使用，以及對其他重要公共衞生措施的依從性。此外，決策過程中的透明度和問責制很重要，同時應尊重人權義務，以使弱勢群體不會受到不公平的歧視。

就港星旅遊氣泡，何維倫關注有否足夠的證據證明疫苗安全、有效、足夠存庫及應對變種病毒。他提出，許多國家無足夠的疫苗，如只有富國可以旅行，窮國不能旅行是否公平。他指，原則上，世衞目前不支持強迫個人接種新冠疫苗，但是目前港星旅行氣泡只涉及兩個城市，兩地都有足夠的疫苗，惟該措施旨在推動休閒旅行，認為應該無人被迫接種疫苗。