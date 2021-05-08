首季GDP增長靠轉出口　餐飲零售續受壓　陳茂波：不宜太樂觀

暴疫夾擊下經濟陷入衰退多時，政府公布今年首季本地生產總值(GDP)預測，數字較上年同期實質上升7.8%，終止連續6個季度的按年收縮。財政司司長陳茂波今早(8日)在電台節目表示，數據表面上看來很好，主要因為去年的基數低，受惠出口和轉口部分上升3成。他又形容今次的經濟增長不均衡，數字仍然與2019年，即疫情爆發前水平有很大距離，不適宜對未來太樂觀。

陳續指，社交距離措施令餐飲及零售業受壓，連同旅遊業在內，3行業就業人口達100萬，失業率雖已回落至6.8%，惟相關工種從業者牽涉較多基層人口，形容「市民痛感仍很實在」。

他又提到，經濟與疫情關係密切，其中消費作為本港經濟「三頭馬車」之一，疫情一日未能控制，零售市場亦未能恢復。他期望疫情風險下降令各項社交限制可獲放寬，並與內地通關帶動經濟。

外圍方面，他指出美國經濟今季增長較預期好，惟歐洲情況則未然，預計本港全年經濟增長有機會接近5%，但仍要視乎本港疫情及與內地通關，以至與國際往來的情況等未來一兩個月的進展。

另外，專為失業人士專門設計的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，上周三(4月28日)接受申請，陳表示有關部門已收到過萬宗申請，貸款人主要來自餐飲、零售及運輸旅遊等疫情下受壓最大行業。他重申，有關貨款首年可以只還利息，借貸人按時償還亦會退回利息支出。