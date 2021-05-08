疫下基層兒童照顧者壓力大增　訓練停滯致SEN幼兒身體機能倒退

新冠肺炎疫情持續，學校仍未全面復課，對兒童照顧者造成一定壓力。今日(8日)有機構公布調查結果，發現基層兒童照顧者的壓力大增，超過90%受訪者認為照顧兒童上網課是成因之一，有特殊學習需要的兒童(SEN)甚至有身體機能倒退的問題。組織建議政府派發學習支援津貼，並參考外國為兒童開設「兒童培育戶口」，確保有資源應付長遠的教育開支。

循道衞理觀塘社會服務處神愛關懷中心於4月進行問卷調查，訪問236位基層兒童照顧者，其中接近70%須獨力照顧兒童。結果顯示，超過90%受訪者認為照顧兒童上網課導致壓力增加，壓力程度高及非常高的比例由30%增至70%。原因包括兒童長時間留在家中、上網課專注度不足、課外活動不足等。逾70%表示與兒童關係轉差，並會發脾氣、責罵兒童。此外，近90%表示網課開支增加，超過30%表示增幅達50%或以上，開支包括補習、買電腦、上網費等。

阿輝育有一個就讀K3的兒子，兒子患有自閉症，社交及學習有障礙，身體機能不協調，專注力也不足。疫情期間，他的成績大退步，經常無法完成功課，訓練支援停滯也令他身體機能倒退，再加上缺乏社交生活，嚴重影響其情緒管理能力，與阿輝也時常有摩擦。由於阿輝的丈夫失業，家庭經濟壓力極大，只能靠兒子的傷殘津貼生活。阿輝期望能盡快全面復課，讓兒子接受專業人士的訓練，也希望政府補助基層市民。

組織建議政府除了派發學習支援津貼，亦可彈性讓學校及社區中心恢復實體課堂及活動，甚至讓有學習困難的學生選擇重讀。他們又建議政府參考新加坡及英國，為兒童開設「兒童培育戶口」，讓家長及政府共同儲蓄，保障兒童長遠的教育和發展，減輕家庭的財政壓力。