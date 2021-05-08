司法機構擬設委員會處理法官投訴　律師會指符合司法獨立

本港司法亂象不斷，近年部分法官屢被質疑裁決不公，導致投訴法官數字顯著上升。司法機構昨（7日）向立法會遞交文件，建議改革處理法官投訴的機制，包括設立兩層架構，其中有社會人士參與的諮詢委員會，將可審視由專責法官小組完成調查的投訴。香港律師會回覆傳媒查詢時，認為司法機構今次提出的改進措施符合司法獨立原則。

今年初上任的終審法院首席法官張舉能，在今個法律年度開啟典禮中表示，認同在不可削弱司法獨立的關鍵大前提下，現行投訴處理機制有空間提高透明度和問責性。律師會回覆傳媒查詢時重提有關言論，認為司法機構今次提出的改進措施，以《基本法》保障司法獨立的條文為出發點。律師會又指，司法獨立在《基本法》受憲制保障，該會將保持警覺，以確保司法機構的獨立性不受損害或被削弱。

對於日後投訴處理機制將會增設位於第二層的諮詢委員會，律師會認為該諮詢委員會僅屬諮詢角色，即使在改革之後，終審法院首席法官仍會就每項投訴作最終決定，重申做法符合司法獨立的原則。至於其他詳細措施，律師會表示會繼續研究，有需要時會要求司法機構澄清。