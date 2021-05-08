竹篙灣深夜補派飯盒　映灣園住戶今日離營轟強檢指引不清

港府昨日調整變種病毒個案檢疫措施，患者所住的大廈毋須再全幢住戶檢疫21日，而目前正在檢疫中心檢疫的人士，若檢測結果證無染疫便可離開。有正在竹篙灣檢疫中心檢疫、東涌映灣園悅濤軒第11座的住戶表示，今（8日）午收到通知書，提及正安排他日內可離開，提醒可收拾行李，但通知書上未有提及強檢限期，他擔心會有灰色地帶引起爭議，倡當局在通知書上列明強檢日期。

李先生因所居的住所被揭有變種病毒個案，4月30日已獲送往竹篙灣檢疫中心，他指昨（7日）早已收到當局派發的深喉唾液樣本瓶並留下樣本，延至今午未收到結果通知。他又指，今午近1時已收到離開檢疫中心安排通知書，但未有交代確實時間，料有檢測結果後才獲離開。

對於符合條件可離開的人士，回家後第3、7、12及第19日進行強制檢測，其後時間會做自我家居評估，李先生指自4月30日已入營，質疑當日是視作「DAY0」抑或「DAY1」處理，他批評當局指引不清晰，擔心日後抽查會有爭議，促在通知書上清楚列明強檢日期。

至於竹篙灣檢疫中心昨晚晚餐出現食物安全問題，中心基於安全考量昨晚只可提供杯麵，但李指到昨晚10時許，當局已補派飯盒，今早早餐亦已更換了供應商。