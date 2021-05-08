擔心疫苗安全性及有效性　55%院舍員工親友未接種疫苗

疫情下院舍自去年7月禁止探訪，終於本月10日起恢復有限度探訪。有工會關注院舍員工及院友親屬接種新冠疫苗的意願，並於本年3月起展開調查，成功訪問359名院舍員工及院友親屬，發現35%受訪者未決定是否接種，2成人表明不願接種，最擔心疫苗的安全性及有效性。

港九勞工社團聯與多個協作團體於本年3月進行的調查，發現35%受訪者仍未決定是否接種新冠疫苗，連同20%表明不接種的受訪者，遠較45%說願意接種的人多。但無論是何種意願，受訪者均最為關注疫苗的安全及有效性。

勞聯指，大部分入住院舍的院友均屬高齡且體弱，多數患有長期病，很多經醫生評估後，均不適合接種疫苗，能接種的院友往往只有1至2名，以致難起群體保護作用，惟院舍屬病毒高危爆發點，若病毒由社區傳入院舍，後果嚴重。

勞聯認為，有必要提升院舍員工及院友親屬接種新冠疫苗的意願，敦促政府為市民提供更多有關疫苗的安全數據資訊及指引，減低未接種人士的疑慮，增強對疫苗的信心；並促政府推出疫苗護照提供「誘因」鼓勵更多人接種疫苗。