用戶拒接受WhatsApp新私隱條款　不能發訊息　不能使用群組

社交網站Facebook(Fb)旗下的通訊應用程式WhatsApp，日前宣布更改私隱條款，要求用戶與Fb共享個人資料。由於引起爭議，WhatsApp宣布將期限推遲至5月15日生效，隨限期日漸迫近，WhatsApp在官方網站澄清，不會主動刪除用戶帳號，惟將持續向用戶推送提示訊息，而未有接受新條款的用戶，部分通訊功能亦會被限制，直到接受新條款為止。

受限制的功能包括無法打開討論串，僅可接聽語音來電或視像通話；若有開啟通知功能，可在收到訊息後閱讀或回覆訊息，或接聽未接來電或視像通話。惟用戶將無法主動發送新訊息，主動撥出語音及視像通話。若用戶持續不確認新條款，數周後來電或訊息通知功能亦會受限，WhatsApp將停止向用戶傳送訊息和來電。

WhatsApp重申，即使用戶拒絕確認新私隱條款，亦不會主動刪除其用戶帳號，並提醒用戶可在5月15日限期前，透過Android或iPhone手機上匯出對話記錄。若用戶決定刪除帳號，訊息將無法復原，亦會在群組中被移除，WhatsApp方面亦會銷毀用戶的帳號備份。