洪水橋洪福邨疑有歹徒上門踩線插匙拉閘　居民須注意門戶

本港近日多條公共屋邨如馬鞍山恆安邨、將軍澳健明邨及厚德邨、均有住戶表示單位外驚現可疑記號，疑遭賊人「踩線」預謀犯案。有元朗區議員今(8日)表示，洪水橋洪福邨有不法之徒疑親身上門「踩線」，有洪溢樓街坊昨晚發現陌生男子於寓所門外流連，期間疑嘗試插入鎖鑰開門，又欲拉開鐵閘不果後離去。陳指出，已就此事聯絡房屋署、屋邨管理處及警民關係科。

元朗區議員陳樹暉在社交平台表示，有洪福邨洪溢樓街坊昨晚約7時，發現一名年約50至60歲男子在家門前停駐及試探，最後見「無機可乘」就離場。陳提醒居民須時刻留意門戶安全，「不要以為落街買個餸就懶得鎖閘」，又建議鄰居之間留意如發現可疑人士，理應通報管理處等。

房屋署回應指，若居民懷疑有罪案發生，應從速與警方聯絡。有關屋邨辦事處會盡力配合警方的調查工作。若有需要，辦事處亦會加強保安工作。警方則表示，現時暫未接獲相關報案。會按情況適時於附近一帶進行巡邏，提醒市民如發現有任何違法事項或可疑人士，應立刻報警求助。

事實上，上月馬鞍山恆安邨就發生一宗入屋爆竊案，一名獨居女子險遭潛入居所的賊人勒斃，事後發現單位大門留下可疑記號，懷疑賊人早已「踩線」預謀犯案。同月再有將軍澳健明邨及厚德邨居民反映在單位外發現記號，其中厚德邨其中一座大廈更有約50個單位外被劃上藍色記號。