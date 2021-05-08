疫廈居民坐完疫監　呻肉體精神受折磨　促高官親嘗隔離

本港首宗杜區變種病毒患者、由杜拜來港的29歲印裔男工程師，及其菲籍女友人同住在佐敦伯嘉士大廈，二人確診後，該大廈住戶亦被送往竹篙灣檢疫中心「坐疫監」，居民昨日(7日)屆滿21天檢疫期，今午(8日)重回寓所。有居民投訴，隔離營膳食不佳，當局亦安排混亂，令其「肉體、精神破產」。政府昨日宣布新檢疫措施，變種病毒確診者所住的大廈住戶不再列為密切接觸者，東涌映灣園、荃灣荃威花園等住戶可提早離開檢疫中心，映灣園住戶今午陸續上車離開竹篙灣檢疫中心。

居於伯嘉士大廈的何女士哭訴，21日隔離生活苦不堪言，隔離期間不但沒有收入來源，膳食更是難以下咽，坦言自己經過隔離期後「肉體、精神破產」。她又指，自己捱過隔離期後，政府才宣布新檢疫安排，感到忿忿不平。

居民王小姐憶述隔離生活時亦感折磨，她稱因心情及膳食不佳，即使檢疫期間運動不足，仍瘦了2公斤。她又批評，檢疫安排混亂及配套不足，嘲諷一班「離地」高官應嘗試入住隔離營感受一下。

另一住戶Peter亦大呻，在檢疫期的第3日已「頂唔順」，又指自己21日減了5磅，故回家安頓後一早已到樓下茶餐廳買外賣「食餐好」。