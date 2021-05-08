檢疫措施彈出彈入　映灣園第11座放疫監　居民自感成白老鼠

東涌映灣園悅濤軒第11座日前發現源頭不明變種病毒確診個案，涉及約400個單位約1,600人需撤離。經過連日於竹篙灣檢疫中心隔離，有住戶今日（8日）陸續收到書面通知可以離營。有「放疫監」的悅濤軒第11座居民表示，政府安排混亂，伙食不佳，對於出營後強制檢測的指引亦不清晰；亦有居民投訴指家人患心臟病，但相關藥物未能提供，需由友人從營外帶入，種種安排均令居民自感成為「白老鼠」。

今日（8日）下午約5時，陸續有離營居民乘穿梭巴士抵達映灣園。悅濤軒第11座住戶張太向東網記者狠批政府安排及支援混亂，指其丈夫患有心臟病，需服用指定藥物，相關要求入營前已作告知，惟入營後營方竟無法安排所需藥物，更提出以「降格」藥品替代，最終只能憑友人從營外帶來所需藥物。此外，伙食供應亦不如理想，曾試過晚飯時間未獲飯盒供應，需由隔離人士自行聯絡營方了解，最後要等兩小時營方才派發杯麵「補鑊」。

對於符合條件可離開的人士，回家後第3、7、12及第19日進行強制檢測，其後時間會做自我監察評估。住戶陳先生及陳太均表示有收到相關指引，然而出營當日是當作首日計，還是翌日才當出營首日計則難以搞清，亦無營方人員清楚解釋，種種混亂令陳太感到自己成為「白老鼠」。

另一為居民李小組亦認同出營後，強制檢測指引混亂，認為港府可考慮為出營人士以短訊等方式提醒市民，而李則會在出營後減少出外並更注意衞生，以降低病毒傳播風險。

港府彈出彈入的措施造成市民不便，住戶黃小姐表示，一時指要隔離，一時又指不用隔離，讓人感覺一時一樣，並指港府已非首次安排市民隔離，但仍出現種種混亂令人費解。黃又大呻營內伙食不佳，味道差之餘菜色亦大同小異，「意粉無味，飯又硬，餸就餐餐一樣」。

住戶張先生及張太亦笑言菜色無油無鹽，對食素的二人而言是可接受，只是對其他人而或較難接受。