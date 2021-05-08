懲教署警方合力助在囚少年　以藝術增親子關係感受母愛

懲教署與警務處合作，為在囚少年及其母親舉辦名為「畫出親恩 並肩同行」活動，兩個部門的義工聯同臨床心理學家，以藝術作為心理治療的切入點，引導8名正在沙咀懲教所受訓的在囚少年醒察自身問題及探索潛能，並從新感受母愛，懲教署副署長黃國興和警務處副處長﹙行動﹚蕭澤頤亦有到場參與活動，以示支持。

該項活動，在囚少年在臨床心理學家指導下與母親一同在小鞋子上繪畫，他們透過色彩和圖案表達情感和思想，以藝術打破親子隔膜。在義工教導下，少年把心聲填寫在心意卡上，連同小鞋子及康乃馨送給母親，祝願她們母親節快樂。同時，在囚少年亦收到母親寄語祝福和鼓勵的心意卡，支持他們改過自新。

其中一名在囚人士阿民﹙化名﹚的母親感謝義工協助，她是一位單親母親，獨力養大兒子，因為過去的社會事件與兒子關係破裂，兒子後來更因犯暴力罪行而被判入勞教中心，活動令她與兒子關係冰釋前嫌，希望他日後可以重新出發。而阿民被定罪後迷失方向，活動令他反思犯罪的代價，透過繪畫，釋放對母親的虧欠。

有份協助統籌活動的懲教署高級懲教主任陳永文指現今青少年多以互聯網與朋友溝通，相反與家人接觸的時間較少，關係變得疏離，以繪畫象徵母親與小孩子攜手同行，畫出人生新一頁。另一警務處義工則是首次走入勞教中心接觸在囚少年，他希望在囚少年以藝術形式向母親表達他們的想法，增進彼此的溝通和關係。