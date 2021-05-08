法官拒批覆核律政司介入2案　許智峯研眾籌　議員斥惡人先告狀

正被通緝的前民主黨議員許智峯，早前就2019年示威中的西灣河警長開槍事件，以及深水埗的士司機撞人事件提出私人檢控，惟律政司於其後介入兩宗私人檢控，最終更撤銷控罪。他對於律政司介入兩案並撤控的決定申請覆核，昨日(7日)被拒覆核申請。許並不服氣，反指案件由《港區國安法》的指定法官審理，當然不期望有公正判決。議員狠斥他「跌落地揦返拃沙」，是惡人先告狀。

對於法官拒批覆核，許智峯在今日發文批評法官對於政府一方提出的觀點，基本上是照單全收，而結果亦非常符合國情，因是由國安法指定法官處理，顯示法官的墮落以至制度的荒謬。他亦指會與律師團隊評估勝算，亦要視乎眾籌餘款是否足夠後才決定上訴。

身兼執業律師的議員周浩鼎直斥「成件事擺到明係許智峯利用司法程序惡人先告狀」，是濫用程序嘗試控告警方，而法庭只是依法辦事拒絕其覆核申請。但許當知悉判決不合其心意，就「為啖氣、跌落地揦返拃沙，鬧返法庭轉頭」，甚至「老屈國安法」，實在令人啼笑皆非。周又指，許智峯本身已是劣迹斑斑，不單止潛逃更涉及欺詐，根本是「誠信破產」。