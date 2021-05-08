政Whats噏：食衞局公布措施多甩漏　學者促陳肇始問責下台

負責領導抗疫工作嘅食物及衞生局局長陳肇始，早前喺立法會回應新冠疫苗問題時，誤將「瑕疵」錯讀為「瑕辟」，全城引為笑談之後，估唔到連佢嘅下屬亦都開口夾著脷，講錯嘢。尋日(7日)食衞局公布最新嘅疫情措施，儘管依稿直讀照本宣科，但具體內容都可以講到唔清唔楚，容易惹起公眾誤會，就連食衞局常任秘書長(衞生)陳松青，亦都當眾講錯新措施嘅實施日期。有學者認為，陳肇始作為抗疫主官，實在難辭其咎。

話說陳松青喺記者會上講到，對應海外地區到港已接種疫苗人士，可以縮短強制檢疫期，曾逗留中國、澳門及台灣，又非循「回港易」返港，由原本需要接受14日家居強制檢疫，縮短至7日，另加7日自我監測，並於第12日接受檢測，指新措施將由本月14日開始。但後來當局出稿更正，正確實施日期應該係本月12日先至啱。

另外，衞生署衞生防護中心總監林文健，喺記者會上提及完成接種兩劑新冠疫苗滿14日嘅香港居民及入境人士，均可縮短檢疫期，其中不涉及變種病毒的密切接觸者，可免檢疫中心14日「疫監」，縮減至7日家居檢疫。當大家都以為當局放寬檢疫安排，殊不知呢個並非當局打算落實嘅新措施，而係根據衞生署衞生防護中心轄下科學委員會嘅建議咋！既然委員會嘅建議未被採納，向外界宣布又咩用呢？

雖則記者會上，陳肇始個人並無失誤，不過檢疫安排及實施日期呢啲咁重要嘅資訊，食衞局都可以交代到甩皮甩骨、一塌糊塗，陳肇始作為食衞局之首兼政治問責官員，下屬犯錯，佢都有無可推卸嘅責任。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強都話覺得不可思議，佢提到陳肇始領導下嘅食衞局及相關部門，已經唔係第一次出錯，今次交代防疫資訊竟然咁多甩漏，可見到佢哋考慮不周，甚至係唔熟書，口快快講完之後，返去發現講錯，先至再作更正。至於陳肇始之前當眾大覺瞓，就簡直係公關災難，自毀形象之舉，市民會覺得點解要花咁多錢請呢位公僕咁話，陳肇始作為抗疫主官，實在難辭其咎，直斥做唔掂就真係換人算數喎。