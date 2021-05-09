單親媽媽棄廿年文職轉做巴士女車長　身教女兒勇敢追夢

單親媽媽為求追夢放棄廿年文職工作，投身九巴成為巴士車長！女車長彭雅怡(阿怡)育有兩名分別讀小五及中一的女兒，年輕時她對駕駛有濃厚興趣，已考取私家車及中型貨櫃車等多個駕駛執照，兩年半前毅然放棄已從事廿年的醫院文職工作，成為九巴車長，以自身作榜樣，告訴女兒做人應不畏困難，勇敢追尋夢想。阿怡堅信女性與男性同樣可勝任駕駛工作，更笑言接載巴士乘客與接送女兒出入相似，以細心護送乘客平安到埗為首要。

阿怡是九巴271線早更車長，平時行駛大埔富亨至佐敦西九龍站。她稱自己喜歡接載人的感覺，為了挑戰自己完成夢想，得到兩名女兒支持後，即辭去原本的文職工作，成為女車長。家住大埔的她表示，女兒曾特地乘搭她駕駛的巴士，兩人站在輪椅座位置上看着母親駕駛巴士的英姿，紛紛表示「原來巴士唔單只得司機叔叔，媽媽都做得」，冀以自身經驗告訴女兒應勇敢追求夢想。阿怡笑言轉工更有額外收穫，因早更車長下午一時多已收工，偶爾可接送女兒下課，母女的相處時間更多，母女三人更與婆婆今日相約共渡母親節，享受三代同堂的天倫之樂。

另一名母親譚穗雲入職九巴20年，膝下已有兩子女及一孫，當年曾是少數的女車長，其後成為該公司第一位女性車長訓練導師。受教於譚師傅的學生多達400人，包括50名女車長，多年來一邊有教無類培訓車長，一邊照顧子女成長。

女性駕駛者經常被嘲笑是「道路炸彈」，經驗豐富的譚師傅表示，女性能力不比男性差，甚至更加細心，能留意一般人忽略的事務，或只因無信心而影響發揮。