失業漢等貸款審批通知等到抑鬱　勞工界轟政府「搵笨」

政府推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」時聲稱，是為「山窮水盡」而又未能申領綜援的失業人士提供援助，當時更指相信全部申請可在3日內知悉審批結果，最快即日得悉，惟計劃開放申請已一星期，有自4月尾申請的失業市民批評至昨(8日)仍未收到任何銀行電話或短訊通知，直言「等住救命，每日寢食不安，等通知都等到抑鬱」，本報記者曾致電計劃熱線查詢，職員表示未能答覆申請需時多久。有勞工界代表炮轟，政府對支援失業人士諸多推搪，計劃已屬借貸，直斥接受或拒絕都應盡早通知。

自新冠肺炎疫情起，文先生已失去全職工作，僅以從事保安員的散工維生，他直言，當得知政府為失業人士提供失業貸款時，且可借最多8萬的時候，以為自己生活有轉機，除了應付日常開支外，亦打算利用貸款考車牌提升競爭力。他批評，計劃推出前，政府一直宣傳審批程序簡便、批核時間快，惟自4月30日親身到銀行申請至今，仍未接獲任何通知。他又指，自己因擔心失去申請資格不敢應徵新工作，惟已到山窮水盡，今個月的租金已不能支付，現時空等通知，每晚都不能入睡，「等通知都等到抑鬱。」

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪批評，政府已對支援失業人士諸多推搪，擔心是次計劃最終只是「搵失業工友及銀行笨」。他又指，計劃要求提交不少證明文件，不少散工因文件不齊難以申請援助。他又稱，無論成功或拒絕申請都應盡早通知，讓失業工友可另謀後路。