假文件借錢或犯偽造文書及串謀詐騙　最高囚14年

港府推出的失業貸款計劃甫出台，便有不法分子公然在網上聲稱可代為偽造工作紀錄等文件，供他人騙取相關貸款。有法律界人士指出，偽造工作證明人士和利用偽造工作證明來申請失業貸款的人士，均有可能已觸犯「串謀詐騙」罪；而偽造工作證明人士更罪加一等，可能同時干犯「製造虛假文書」罪。兩項罪行一經定罪，最高均可被判處監禁14年。

執業大律師陸偉雄指出，由於失業貸款計劃要求申請者提供工作證明，若有人製作虛假文件，協助申請者獲批貸款，有機會同時干犯製造虛假文書及串謀詐騙兩罪。而申請者亦可能因利用有關虛假文件欺騙政府，而觸犯串謀詐騙罪。

陸偉雄又指，干犯相關罪行的人士，一般屬早有預謀、精心策劃，並非因一時衝動而犯罪，估計涉案人士一旦被定罪，法庭將判處監禁式刑罰。至於刑期方面，他表示法庭量刑時會考慮所有案情，未必兩人均會被判監禁14年。他舉例指，若案件中的始作俑者是一名60歲、人生經驗較豐富的人士，另一人則是初出茅廬的年輕人，因受對方唆擺而犯案，前者會被判處較長的監禁年期。