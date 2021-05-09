歹徒教唆偽造文件呃政府擔保貸款　打劫庫房　借8萬抽水1萬

港府抗疫無方，令新冠肺炎疫情纏港一年多仍未消退，經濟一潭死水，26萬名打工仔淪為失業大軍，但無能廢官未有積極抗擊疫魔，挽救就業，反推上限借8萬元的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，逼失業人士舉債度日，至今共收到逾萬宗申請。不過該計劃申請門檻高，部分曾靠打散工餬口的失業人士沒有工作證明而無法申請，網上有不法之徒覬準機會，聲稱可「代辦文件」供人騙取貸款，但需收取1萬元手續費。學者表示，計劃預期壞帳率本身已高達25%，即4人借錢，1人賴帳，而靠偽造文書來騙取貸款的人幾乎肯定不會還款，相關債務轉嫁至政府身上，等同於將庫房中門大開，任人打劫。勞工團體則炮轟勞工及福利局局長羅致光以為單靠借錢就能解決問題，對失業率高企袖手旁觀，尸位素餐。

政府表示，俗稱「失業貸款」的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，於上月28日推出至今共收到超過一萬宗申請。然而，失業人士欲申請該計劃需滿足多項條件，例如失業需滿兩個月，並需提供出糧紀錄、強積金供款紀錄或稅單等多項證明文件供銀行審批。礙於申請門檻高，並非所有失業人士都符合資格，亦造就機會給不法之徒乘機斂財。

最近有人在社交媒體的零散工群組發文，稱「政府百分百8萬貸款，代辦齊所有文件，我哋只收10,000，你有70,000袋」，更揚言「保證成功，不成功不收費，一星期內收錢」。本報記者曾私訊該發文者以了解代辦借貸文件詳情，但對方未有回覆，並將相關貼文從群組中刪除。

經濟分析師羅家聰則指，港府曾公開表示預期計劃的壞帳率高達25%，「4個人有1個不還錢，（政府）公開講即變相鼓勵（借款人）『走數』。」他指，現時財務公司賣廣告都要提醒市民「還得到先好借」，但計劃卻用公帑幫人還債，「慷納稅人之慨」。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥計劃如同「打劫庫房」，即使有人欠債而要政府代為償還，港府亦少以民事訴訟追收欠款，壞帳問題恐不了了之。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，聽聞過不少工友因為是自由工作者，無法出示工作證明文件而難以申請失業貸款。他舉例指，認識一名女游泳教練，以往定期在學校教游水，但疫情爆發後學校停課，失業至今，偶然靠送外賣來維持生計，她早前申請失業貸款，但銀行因為其10多年前曾經破產而拒批申請。李擔心若有失業人士因為急需用錢，但其之前只打散工而未能申請計劃，可能會以身試法，與他人合謀騙取貸款。

港九勞工社團聯會（勞聯）副主席譚金蓮批評申請門檻過高，政府疫情下對失業工友欠缺支援，不少工友因求助無門才會考慮借貸，但計劃下即使簽署失業聲明都要交稅單或銀行紀錄。

不少從事地盤、飲食業的工友以現金出糧、或是公司已結業不能提供工作證明而未能申請。譚指，現時經濟難見起色，即使失業人士借足8萬元都捱不久，但羅致光卻未有認真支援失業人士，質疑羅「即將換屆就甚麼都不做」。

負責管理「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的香港按證保險有限公司回覆，參與計劃的銀行會盡量向申請人提供協助，而不會索取任何申請費或手續費，並提醒貸款獲批後，借款人需在還款期內還清全部本金和利息，如借款人在申請期間向第三方支付任何費用，會招致直接財務損失。按證保險公司稱會抽查申請，致力確保獲批的申請符合要求，如發現懷疑違法行為，如作虛假聲明或使用虛假文件，會向執法機構舉報求助。