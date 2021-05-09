川龍廢置汽車引發衞生及安全隱患　多個部門互相卸責

位於香港大帽山腰的川龍村附近，是近年行山的好去處，但居民投訴指當地的廢置汽車堵路，甚至流出污水，雨季污水更是「浸到膝頭」，惹來蛇蟲鼠蟻聚集，衞生情況堪憂，另人車爭路情況時有發生，引發安全隱患！居民曾向地政總署、運輸署、路政署等政府部門投訴，但情況至今未見改善。而多個部門回覆查詢時，則指涉及其他部門責任，會協調處理。有議員表示，政府曾指會跨部門處理廢置汽車，但事實上部門間互相卸責，多次投訴後未見行動，形容等同「冇人做嘢」，難免令市民質疑政府施政效能。

川龍村內廢置汽車逾百架，不少廢車霸佔行車線，令村內的雙線雙程行車路變成單線雙程行車路，部分廢車則閒置於附近行人路，以致出現人車爭路的問題。本報記者到場視察，目睹市民無奈走上行車路，每次有汽車經過時則互相提醒，容易引發交通事故。另外，有廢車停泊在附近政府土地上，車輛不單止生鏽，內部亦傳出惡臭，附近雜草叢生。有居民指，廢車在此停泊多年，雨季時會排出污水，直言環境十分惡劣。部分車輛沒有牌照及行車證，但均未有被貼上定額罰款交通違例通知書或其他告示。

川龍村村長王玉玲表示，村民受廢車問題困擾多年，曾經向地政總署、運輸署、路政署等部門投訴，但情況猶如「講完算數」，舉例指去年廢車數量多達逾百架，而政府懶理村內情況。她解釋，廢車「不斷擺」嚴重影響村內的環境衞生，每逢夏天雨季時，廢車更會堵塞村內去水口，村內水位曾高至膝頭，更引發污水問題，在村內引發蛇蟲鼠蟻聚集等問題。她又稱隨村內人口不斷膨脹，村民已經缺乏泊車位置，但近年來廢車問題不斷發生，更阻礙行人路的出入，希望政府盡快解決。

本報向各部門查詢，地政總署回覆指，荃灣葵青地政處曾於近年收到川龍村有棄置車輛的投訴，視察後已把位於公共道路上的個案轉交相關部門，並會跟進在公共道路以外未批租及未撥用政府土地上的棄置車輛。而地政總署在2019及2020年收到涉及棄置車輛的投訴分別為721及818宗。署方稱，就處理在行車路旁、泊車位、行人路上及公共運輸交匯處的棄置車輛，運輸署會根據有關條例向棄置車輛張貼通知；路政署則會負責將棄置車輛送往地政總署管理的儲存中心協助處理；各區民政事務處會協助統籌上述聯合清理行動。

運輸署亦回覆指，於2019年至2021年2月收到66宗涉及棄置車輛的投訴，今年年初接獲涉及川龍村一帶棄置車輛的投訴後，即時派員與投訴人實地視察及溝通，警務處經審視後認為有關棄置車輛現不會對公眾造成嚴重的阻礙或即時危險，隨後已將有關投訴轉介荃灣民政事務處跟進。

議員陳恒鑌直言，廢車堵塞村內主要出入口、阻礙村民出入，亦分分鐘有人在車內進行毒品交易，認為政府應指派特定部門處理廢車問題。他稱政府曾回應指將會以跨部門形式處理廢車問題，但跨部門就等於「冇人做」，變成「互相卸責的溫床」，強調已多次向政府投訴問題，但部門間卸責現象不斷、「你推我讓」令廢車問題演變成「無王管」的情況，令市民對政府的信心大打折扣。他又批評政府意見接受、態度照舊，他表示，當局可以憑車輛牌照及行車證聯絡車主，或直接將其拖走處理。