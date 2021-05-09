單位電線外露　走廊10吋通道　劏房起火渣都冇

近期發生多宗唐樓火警事件，東網記者日前到油尖旺及深水埗區巡視，發現有大廈連最基本的火警鐘、消防喉轆、滅火筒等消防設備都欠奉；唐樓內的劏房暗藏不少火警危險，電線外露、短路跳掣時有發生，加上樓梯間布滿雜物，一旦發生火警，住戶將難以逃生。關注組織批評政府處理唐樓消防危機有欠積極，促請積極協助安裝簡單消防設備。

任職清潔工的吳先生租住油麻地一幢樓齡56年的唐樓一間「一開六」的板間劏房逾8年。

吳居住的劏房不足100平方呎，雜物堆積如山，僅剩一條狹窄通道供出入；單位內的電線外露，不時會因電力無法負荷而跳掣，其中一個插頭更有燒焦痕迹，加上鄰居有吸煙習慣，增加火警風險。記者發現其居住大廈安裝的滅火筒已過檢測日期仍未更新，防煙門亦長期打開，更有人隨意把石油汽罐棄置在樓梯間。

李小姐與6歲女兒居住於深水埗一間劏房內，環境十分狹窄，廁所外的走廊被大堆雜物霸佔，只留下一條不足10吋的通道。她又指附近不時有人拜神致煙霧瀰漫，擔心會造成火警。記者在其居住的大廈巡視，發現各樓層都沒有安裝火警鐘、消防喉轆及滅火筒等基本消防設備，且樓梯都有擺放雜物。

上月中旺角砵蘭街有劏房懷疑燃點香燭起火，導致1名男子重傷及3隻貓狗死亡。記者近日再次巡視，同樣發現滅火筒已過檢測日期，消防喉油漆剝落，更有人在消防栓上擺放雜物，堵塞喉管出口。而大角咀嘉善街上月曾發生火警的單位已有人居住，樓梯及單位外仍滿布雜物。

香港社區組織協會社區組織幹事胡加沂批評政府過去處理唐樓消防問題一直未如理想，有欠積極，促請政府協助區議會及大廈業主立案法團改善樓宇消防設施，如撥款安裝一些簡單消防設備等。另外，議員柯創盛表示唐樓礙於管理及環境不理想，容易發生火警意外。雖然政府過去有設立不同基金予唐樓申請，但宣傳及執行方面差強人意。

消防處回覆指2019年至2021年3月期間，接獲11,788宗涉及住用或綜合（商住）用途樓宇內阻塞逃生途徑的投訴，共作出30,973次巡查，並發出5,578張「消除火警危險通知書」及提出216次檢控。屋宇署回覆指若違反《消防安全（建築物）條例》，最高可罰款25萬港元及監禁3年。