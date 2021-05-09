政府刊憲　要求曾身處兩校人士接受新冠病毒檢測

政府昨晚(8日)深夜表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處兩個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

食物及衞生局發言人提醒公眾，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。一般而言，完成新冠疫苗接種是指在14天前已經合共接種了兩劑2019冠狀病毒病疫苗。

由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該兩間學校被納入昨日(5月8日)的強制檢測公告。

強制檢測公告詳情（已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士1會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在2021年4月25日至5月8日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年5月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年5月6日至5月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界屯門山景邨第 1 期社區會堂側仁濟醫院山景幼稚園／幼兒中心

(2) 香港九龍深水埗窩仔街石硤尾邨第 23 座 1 樓 201-218 號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校