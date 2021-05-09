政府稱已覓地建1.4萬過渡性房屋單位　當中1100個單位已完工

香港房屋供應緊張，政府早前公布將在三年內提供15,000個過渡性房屋單位。政務司司長張建宗於網誌表示截至上月，政府已覓得可在2023年提供約14,000個過渡性房屋單位的土地，當中超過1,100個單位已完成，另外約2,400個單位正動工興建，並預計於2021年至2022年落成。

張建宗稱，其中土瓜灣宋皇臺道項目，共110個單位已在上月取得入伙紙，並收到超過700份申請，超額逾6倍，並將惠及超過220個居於不適切居所的人士。而元朗錦田江夏圍項目為全港最大規模的過渡性房屋項目，亦於3月進行動土儀式，未來將可惠及超過6000人。

張又稱，政府早前成立支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，自去年6月推出至今，已批出13個過渡性房屋項目，涉及約38.6億港元。其中於上月批出的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目將於2023年首季落成，可提供約900個單位，惠及超過2,000人。

此外，早前政府推行先導計劃，透過非政府機構使用合適和入住率偏低的酒店及賓館房間作過渡性房屋之用，預計可提供約800個過渡性房屋單位。非政府機構亦可按個別項目的服務特色，自行訂定個別項目申請對象的細節準則，而釐定的租金必須是住戶可負擔的水平及低於同區住屋的市值租金，而其上限不可超過現行公共租住房屋相應家庭類別入息限額的40%。計劃自今年上月開始接受報名，至今已收到超過150間酒店和賓館的登記申請。