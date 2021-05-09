安老院舍悲劇頻生　羅致光：正草擬法例修訂加強監管

大埔「劍橋護老院」2015年發生的虐老事件哄動一時，翌年亦有1名中度智障和自閉的14歲院友於葵涌殘疾人士院舍「康橋之家」墮樓身亡，令本港安老院舍服務備受關注。勞工及福利局局長羅致光今早(9日)在網誌表示，在2015及2016年發生「雙橋事件」後，社會福利署已推行了多項措施，包括立法加強對院舍服務的規管，當局現正就涉及修訂《安老院條例》(第459章)、《殘疾人士院舍條例》(第613章)及相關附屬法例的建議，進行法例修訂的草擬工作，完成後盡快提交立法會審議。

羅指出，為進一步優化安老院及殘疾人士院舍的監管，社署於2017年6月成立的「檢視院舍法例及實務守則工作小組」，已在前年(2019年)5月完成檢視上述法例及守則的工作，並就院舍的分類、法定最低人手要求、住客法定最低人均樓面面積、持牌者的規定、主管及保健員註冊制度，以及相關罰則等提出建議。同時，社署已在《殘疾人士院舍實務守則》中，新增「兒童的照顧」篇章，清晰說明殘疾人士院舍，在收納兒童及青少年時須遵守的規定。

另外，社署亦透過「殘疾人士院舍質素提升計劃」加強相關培訓，協助全港所有私營殘疾人士院舍推行「服務質素標準」，包括要求院舍清楚羅列職員架構、院舍管理、收費及服務詳情等，並制定公平、公正、公開的投訴處理機制，以強化院舍管理和推動訂立私營殘疾人士院舍發展架構，加強問責和透明度，從而持續改善服務。

而過去3年，即2018-19至2020-21年度的巡查及執法方面，牌照處巡查殘疾人士院舍的次數，每年平均多達約2,200次；因違規被定罪的個案共有7宗，而因違規被警告的個案有8宗。