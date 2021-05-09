電子消費券料暑假展開　陳茂波冀帶動零售網購

新冠肺炎疫情肆虐下，本港經濟大受打擊，導致失業率高企，港府早前推出電子消費券，圖刺激本地消費，惟時間上卻一再拖延，落後於一橋之隔、已展開電子消費券登記的澳門。財政司司長陳茂波今早(9日)在網誌表示，港府現正積極進行籌備工作，冀望電子消費券透過提供市場誘因，鼓勵更多小商戶參與使用電子支付模式，長遠有利於他們接上其他網上銷售平台的機會。他預計電子消費券會在暑假期間開始接受登記及開始陸續派發，並預期今年下半年至明年初，電子消費券的使用可為零售市場締造更多促銷和推廣業務的良機。

陳續指，本港的數字顯示，傳統零售商如能拓展網上銷售業務，可做更多的生意，惟與內地對比，內地透過網上銷售的商品貨值佔總額逾20%，而香港網上銷售貨值僅佔總銷貨額的7.7%，認為香港的網購銷量仍有很大提升空間，期望以電子消費券鼓勵更多小商戶參與電子支付模式，

他並透露，自己昨日(8日)特意到街市「買餸」，稱「買了些蔬果和海鮮，與不同商戶聊天時感到這幾天的生意也許不俗」，亦與不同商戶了解現時市道及電子支付之應用情況，更嘗試使用電子支付方式購物，認為「體驗很不錯」，

陳又指，本港經濟今年首季按年增長7.8%，經濟初見起色，惟餐飲、旅遊、零售、運輸及物流等行業，影響達100萬名「打工仔」，佔本港勞動人口約30%，其行業恢復仍有待進一步改善。亦有外國企業代表向他表示，因香港嚴格的防疫抗疫措施，使外籍高級管理人員選擇回國或轉到香港以外的地方工作，將不利香港人才匯聚的優勢及外國機構在港發展業務。他重申，港府正急切地全力做好防疫工作，提醒市民盡快接種疫苗方能有效控制疫情，協助社會恢復正常活動。