40%受訪教師有意離開教育界　 政治壓力日增是主因

為就本港教育界的人手做出規劃及了解未來人手的變動情況，香港教育專業人員協會於上月底進行調查，訪問逾千人，了解受訪者是否有意離開本港教育界及對本港教育和社會狀況的意見，結果反映有近兩成受訪者已有計劃離開教育界，當中超過七成受訪者表示因「政治壓力日增」。調查亦發現中學及小學主任的流失率偏高，令人擔憂將會出現中層人手斷層的狀況。教協會長馮偉華指，結果反映教育局使學校及教師感受到巨大的政治壓力，甚至令教師選擇離開，並要求教育局立即停止政治干預。

調查於4月29日至5月5日以網上問卷形式進行，對象是中學，小學，幼稚園及特殊學校的教師及校長。調查反映，有四成受訪者有意離開本港教育界，當中七成教師指政治壓力日增是離開的主因；五成不滿本港的社會狀態。至於選擇或傾向繼續留在本港教育界的受訪者中，有近六成指留下主要因陪伴家人留港。

調查又發現高達八成受訪者表示對社會及政治環境不滿，另有超過七成受訪者對教育制度及政策表示不滿。教協會長馮偉華認爲，調查反映本港教育界的教師，皆對本港的社會環境及教育政策十分不滿，甚至成為部分教師選擇離開的原因。

他又認為教育局以不公平的手法處理投訴，接受匿名投訴，圈顧教育界意見，並硬推課程改革，令教育界受到巨大的政治壓力。有前線教師亦向教協反映，有個別議員不斷對通識科作出攻擊，或要求於課室安裝閉路電視等，也增加了教育界的政治壓力。他擔憂如教育界持續出現流失富經驗的教師，會造成青黃不接，對教育質素造成影響。教協副會長葉建源則批教育局過去多次對教育界的聲音充耳不間，令教師對教育政策極為不滿，要求教育局日後必須尊重教育界的意見，推出新措施前須經過充分諮詢。