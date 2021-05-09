建築署在職母親　兼顧創新科技項目及照顧龍鳳胎

今(9日）適逢母親節，發展局局長黃偉綸今早發表網誌指受疫情影響，今年母親節與往年一樣，需要在疫情下渡過，並邀請建築署一位在職母親劉佩玲淺談平日的工作，包括參與西九龍政府合署項目，同時分享在疫情下照顧一對龍鳯胎的忙碌生活。

高級屋宇裝備工程師劉佩玲於1997年加入政府，目前主要負責創新科技及將新建築技術引進工程項目。她稱，自己有份參與的西九龍政府合署項目，採用了多項創新的建築方法，包括以建築信息模擬（BIM）技術，讓建造團隊在虛擬環境中進行設計和建造工作，提升工程效率；同時應用「機電裝備合成法」（MiMEP），以空調設備為例，把冷凝設施分為多個模塊，先在工廠預製，然後運往工地接駁，縮短在工地安裝的時間。

劉續指，在政府工作廿多年，印象最深刻的是去年參與檢疫設施的設計與施工。她說，因應疫情爆發，建築署要在短時間內興建多個臨時檢疫營舍，當中最大的挑戰是施工期短，要與時間競賽。

除工程師身份外，劉亦是一對龍鳳胎的母親。她笑言，疫情下，一對已步入初中階段的龍鳳胎亦要在家中上網學習。當他們遇到功課難題時，下班回家後便要立即化身「老師」，如同打兩份工，可謂忙過不停。

她續稱，由於兩姐弟性格截然不同，一個喜歡機械的事物，另一個喜愛大自然和動物，為了讓他們快樂成長，揀選課外活動和學校時，也讓他們按自己的喜好選擇，希望他們能夠健康成長，迎難而上，做正直的人及回饋社會。