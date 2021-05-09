今年首季貪污投訴個案回升　建造業相關個案急飆1.2倍

今年首季香港貪污投訴數字呈現反彈，廉政專員白韞六今日(9日)出席電台節目時表示，本港去年貪污投訴個案下跌16%，相信是由於新冠肺炎疫情導致經濟活動減少所致，惟疫情現時有所改善，經濟活動恢復，今年首季的投訴數字已按年回升11%，當中建造業相關個案更上升了120%。他又指，廉政公署早前聘請獨立顧問公司進行民意調查，結果顯示市民對貪污接近零容忍，惟部分受訪者認為廉署破案率低企。

白韞六稱，早前因疫情致本港經濟活動減少，加上市民關注點轉向抗疫，本港去年貪污投訴數字下跌，惟現時疫情稍緩，經濟活動隨之恢復，今年首3個月的投訴數字已按年回升11%，涉及建造業相關個案更飆1.2倍，這些個案主要為分判商或工頭向求職者收取賄款或介紹費，相信是因失業率高以及職位較少。他指，廉署正採取行動，與承建商及分判商溝通後，他們亦不認同有關做法，希望工友切勿啞忍，挺身向廉署舉報。

白韞六又指，廉署的民意調查顯示，有93%受訪者支持廉潔社會，另有98%受訪者支持廉署工作，而市民對貪污的容忍度，在10分中亦只有0.4分，接近零容忍，結果令人鼓舞。

然而，部分受訪者認為廉署破案率低，他認為市民或受傳媒報道所影響，又解釋有時候涉貪污個案的付錢及收錢雙方均滿意結果，案件既沒有受害人又沒有犯罪現場，調查貪污案件有困難。不過即使廉署覺得投訴證據不足，亦會交由審查貪污舉報諮詢委員會審視，絕非廉署隻手遮天。