中環檢測站「拍烏蠅」　外傭無懼疫情歡聚開大餐

因應早前有確診外傭被驗出帶有新冠變種病毒株，港府突勒令全港37萬名傭工今日(9日)前完成強制檢測，連日來均有大批外傭迫爆檢測站。東網記者於早上約10時，到中環2個流動檢測站視察，發現站內僅有零星外傭到場檢測，附近街頭則被休息的傭工擠得水洩不通，部分更無懼疫情，依舊與多名友人席地而食。有趕於「死線」前到場的外傭表示，因早前人流多，故提早於清早約7時半到場，不料今日卻人流稀薄，頗感意外。

今早約10時，中環愛丁堡廣場及遮打花園2個檢測站均十分冷清，大排長龍的景況不復見，僅得數名外傭結伴到場檢測。不過，由於今日是外傭休息日，檢測站附近街頭逼滿與友人聚會的傭工，當中不少更席地脫下口罩「開大食會」，亦有人平價出售衣物等，引來多名傭工聚集選購，令人憂慮疫情進一步擴散。期間有食物環境衞生署職員巡視，但未見有執法行動。

在港從事外傭工作7年、來自菲律賓的Elema指出，她早於約兩周前接種新冠疫苗，至今未感不適，今日到場檢測是為了確認自己無染疫。她又指，鑑於數日前有大批外傭蜂擁至檢測站排隊，今日特地提早於清早7時半抵達，不料現場人流稀薄，感到意外。

來港約10年的菲傭Ennie亦指，曾於上周日到場檢測，惟現場人龍過長，最終決定延至今日才接受檢測。由於十分擔心感染新冠肺炎，故她在過去一年每逢休息日均會留在家中，避免外出聚會以策安全，其僱主亦會支付當日薪金。被問及會否接種疫苗，她坦言擔心會出現副作用，因此暫時不會預約打針。

另一外傭Marilyn來港約5年，她稱由於早前檢測站擠滿人群，故「放棄」並延至今日才做檢測。對於早前1名印度裔男子與菲籍女友人聚會，導致變種病毒流入社區，她認為最重要是保持社交距離，若要與友人聚會，亦應減少參加人數，避免疫情大規模爆發。