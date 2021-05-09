3次違清拆令　北角僭建業主罰逾5萬元

違例建築工程屢見不鮮，政府今日(9日)公布1名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，上月在東區裁判法院被定罪及罰款逾5萬港元，有關命令涉及北角錦屏街一住宅單位的違例建築工程，包括搭建1個面積約430平方呎的平台僭建物，以及拆除單位入囗的防火門。

屋宇署指，由於該些僭建物事先並沒獲得批准及同意，遂根據《建築物條例》第24(1)條向該業主發出清拆令。由於有關業主沒有履行清拆令，故該署先後兩次提出檢控，並在東區裁判法院被定罪及判罰款共約3.6萬港元。然而，該名業主仍不履行清拆令，屋宇署第3次提出檢控，有關業主於上月29日再次被定罪及罰款5.3萬港元。

屋宇署發言人說，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令，對於未有遵從清拆令的業主，會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。

根據《建築物條例》第40(1BA)條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24(1)條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬港元。