疫下母親節巿道差氣氛不減　巿民四代同堂酒樓飲茶慶祝

港人在疫情下今日(9日)經歷第2個母親節，隨疫情逐漸隱定，似乎未有影響市民的慶祝意欲。東網記者今早在旺角倫敦大酒樓，門外貼有「開心勁食母親節」的告示，酒樓內亦不少慶祝母親節的市民，有很多女士手持鮮花，亦有的四代同堂前來，但鑑於防疫措施下亦要被迫4人一枱，但表示無減節日氣氛。

韋太今早與家人前來，她指今早更要預早7時多前來「霸位」，認為今年氣氛往去年疫情開始時好，估計大家亦適應了「新常態」防疫措施，自己一家人16人亦要分開4枱坐，雖略有不便，但認為「飲茶都不是在於飲茶，可能意義是在於大家可以相聚。」她表示雖然近日政府放寬防疫措施，容許食肆有條件下開放至6人，甚至8人一枱，但她表示措施剛剛推出，界線有點模糊，亦不清楚哪一間酒樓適用，所以自己亦未有考慮到有實施新措施的酒樓。作為外婆的何太亦指，12人一枱較開心。

謝小姐四代同堂前來，指酒樓飲早茶是每年母親節的傳統，自己一行16人亦要分開坐，「往年我們會安排一張大枱一家坐，但今年我們要分開4人坐，但我們都會周圍過枱。」她表示今年多人訂座，要上周便訂座，晚上便會回婆婆家慶祝，因分開坐亦難有足夠位置，自己準備了鮮花送給媽媽與外婆，未有特別節省消費，今年打算花千多港元慶祝。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年晚市訂座率僅去年5成，較往年少7成，預計在消費意欲低、訂座少下，只會有去年的4成生意。他解釋去年母親節在防疫措施下為8人一枱，今年收窄為4人一枱，有不少長者在安老院舍難以外出，四代同堂、三代同堂的情況減少。另外疫情下其酒樓僅營業至10時，對晚市有一定影響，加上市民亦有如酒店自助餐、新界郊遊等其他選擇。蘇萬誠指因應經濟環境未有推出節日套餐，因其門檻較高，希望市民可更有選擇。

旺角有酒樓負責人鄧小姐表示，早前因疫情緩和，以為母親節生意會有好轉，故特意多入了4成貨，惟近日有變種病毒入侵社區，不少客人因擔心長者會感染，臨急取消訂單，沒了不少10人至12人的訂座，令他們措手不及。她表示，母親節訂座僅兩成，昨日更差不多沒有生意，預計較去年少8成生意，「撐到現在真的很辛苦」。她表示儘管現時政府放寬措施，但因措施推行太急，加上不會強迫員工打針，只能維持營業至10時，措施對生意沒有幫助。