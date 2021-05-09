港府擬引入海外醫生　調查指逾8成受訪者認為要設臨床考核

港府稱將向立法會提交引入方便海外醫生來港的條例草案，以解決醫生人手短缺問題。有關注醫療改革的團體進行問卷調查，了解長期病患者及照顧者對引入海外醫生的意見，相關調查結果今日(9日)公布，當中逾半數受訪者認同引入海外醫生，是解決本地醫生人手不足問題的方法。逾8成人認為要當海外醫生獲本地正式註冊前，要經臨床考核，若有足夠把關，有逾6成人表示對海外醫生亦有信心。

香港社區組織協會與30多個病人組織組成的「長期病患者關注醫療改革聯席」，於上月16日至本月5日進行問卷調查，成功收集505份問卷，當中約7成半人為長期病患者、約1成半人為照顧者。調查結果發現，逾9成人認為本港醫生人手短缺問題嚴重，大部分受訪者均非常不滿現時公營醫療服務輪候時間長。逾半數人受訪者認同引入海外醫生，可解決本地醫生人手不足問題。另外，逾8成人認為要當海外醫生獲本地正式註冊前，仍要經臨床考核。值得留意的是，逾半數人同意在醫委會以外，另設委員會制訂指定醫學院名單，逾3成人認為上述做法無侵害專業自主，反映受訪者意見與業界意見有分歧。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌引述數據，指本港現時醫生對市民的比例為2:1000，較不少國家都要低。他又提及政府公布最新的醫護人手推算，指出至2040年，本港將欠近2000名醫生，當中醫管局將欠960名醫生。他認為，若現時一切不變，醫生人手短缺的問題將持續惡化，繼而影響醫療服務質素，認為政府應加快腳步，引入海外醫生，以縮短現時病人輪候醫療服務的時間。

病人組織成員余鑑忠提到，數年前意外跌倒，其後發現左邊盆骨斷裂，輪候骨科歷時3年，其後有醫生向他表示若事發後半年能完成治療，他有機會重新站立走路，毋須如現時般依靠輪椅出入。另一位病人組織成員林倩雯則指，去年因眼痛到醫院求診，當時輪候眼科，亦要待明年才見到醫生，眼痛令她睡不著、衍生頭痛，已兩度要「衝急症室」，可惜每次僅獲發眼藥水和止痛藥，而醫護人員亦只能交帶她「若非常不適，就再來急症室。同為病人組織的成員黎慶坤更指，有病友因輪候專科需時，期間深受其他衍生病症困擾，出現自殺傾向，期望政府盡快落實海外醫生，縮短病人輪候時間，及早得到治療。