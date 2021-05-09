政Whats噏：盧偉國色士風吹奏《念親恩》　梁美芬收花燉湯讚仔仔乖

今日(9日)係一年一度嘅母親節，唔少議員都喺Facebook(Fb)上貼文，分享自己點樣慶祝。其中工程界議員盧偉國(WK)係色士風愛好者，就上傳咗一段自己吹奏嘅音樂祝賀天下母親健康快樂。至於作為今日主角嘅議員梁美芬(Priscilla)同葉劉淑儀(Regina)，就分享仔女為佢哋送上嘅小禮物。

WK話屋企後院種植嘅萱草生命力極強，種咗廿幾年依然健康生長，而且每年母親節都會開花。佢引用古詩《游子吟》，話「誰言寸草心，報得三春暉」所指嘅係萱草，華人視之為「母親花」，所以就以萱草嘅相片配搭以色士風吹奏嘅歌曲《念親恩》上載到Fb。

至於一眾媽媽級議員又點樣慶祝呢？Priscilla就喺Fb上載片段，見到佢喺辦公室做嘢做到好攰之際，就收到仔仔速遞過嚟嘅鮮花同燉湯，仔仔仲以短訊錄音同Priscilla講母親節快樂添，令佢開心到大讚「湯好飲、仔好乖」。而Regina上周五(7日)都收到女兒從遠方送嚟嘅玫瑰花、朱古力同心意卡，即刻開心到影返張靚相上載到Fb。