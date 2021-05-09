本港現變種病毒　專家憂試劑未能驗出

本港輸入新冠肺炎病例出現變種病毒個案，香港檢測和認證局主席于常海今日(9日)表示，由於變種病毒變化得太厲害，檢測試劑只會檢驗出病毒的某一基因段，擔心變種病毒會避過測試，並關注現有試劑能否檢驗出有關病毒，擔心會出現誤判個案。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今出席同一節目時表示，本港暫時錄得南非、英國和印度變種病毒個案，3款病毒都是刺突蛋白位置有變異，與本港試劑檢測位置沒有重疊，因此現有試劑應可檢測出以上3種變種病毒；但法國的變種病毒可避過本港使用的試劑，若發現有法國變種病毒輸入，就可能要改變檢測策略。

蕭又表示，由於很快找出感染變種病毒印度裔男子的傳播鏈，暫時能避免第5波疫情爆發，形容是「鬆一口氣」，但涉及菲傭一旦在周末聚會，社區可能有大爆發。

政府認可檢測承辦商負責人招彥燾表示，在未清楚印度裔男子行蹤前，已找出感染變種病毒的菲傭，故認為外傭強制檢測措施有成效。他強調，對檢測準確度有信心，但人手緊張，幾個承辦商正不斷擴充人手。

就本港有變種病毒確診者在檢疫期後才確診，懷疑是在檢疫期間「走漏」。招解釋指，目前政府並沒有要求在機場及檢疫酒店，做準確度較高的鼻咽拭子檢測，而相信現有安排已平衡準確度及效率。他又指，若政府希望在機場為抵港人士做抗體測試，可使用快速測試，雖然準確度有限，但可作一層篩查。