中港分隔單親家庭母子團聚遙遙　等候團聚中位數高達9年

母親節應是天下母親與兒女共享天倫之樂的日子，惟並非所有母親都如此幸福，在新冠肺炎疫情肆虐之下，中港分離的單親媽媽等待母子團聚更是遙遙。有團體於今日（9日）發表疫情對中港分隔單親家庭影響的研究報告，指單親母子等候團聚中位數高達9年；疫情下的分隔單親家庭更赤貧，有近9成母親及超過3成子女三餐不繼；有母子因經濟困難甚至有病亦不看醫生；而雙程證母親亦被排拒於抗疫支援措施之外；其子女的精神健康問題更值得擔憂。

香港社區組織協會訪問了57名中港分隔單親家庭的兒童，了解疫情對其生活、經濟、學習及精神健康的影響。結果顯示，受訪的單親家庭中，等候團聚時間全部超越4年，近7成更是11年或以上，中位數也有9年。這些家庭亦因收入及支援減少，食物銀行不惠及雙程證探親人士，使他們家境更貧困，有近9成母親及超過3成子女三餐不繼，近5成更少了教會、志願團體、學校的堂食等資助。

此外，有持雙程證母親因未能負擔昂貴的急症費用，即使生病亦不願看醫生，而有香港身份證的兒童亦因負擔不起醫療費用而不看醫生，截至2021年，有病不看醫生的兒童由2018的約1成增至逾4成，母親則增加至逾8成。而政府的防疫支援措施亦因母親持雙程證被排拒在外，如派發口罩、檢測、打疫苗等均無法受惠。

報告又指，這些中港分隔單親家庭的兒童抑鬱指數極高。有逾9成兒童有輕微至嚴重的抑鬱病症，又以嚴重抑鬱為最多，高達8成，較2018年多了3成；而有輕微至嚴重抑鬱病症的母親亦高達8成9人，足見分隔對單親媽媽及孩子造成的精神壓力，更有受訪子女因嚴重精神病不能上學及常嘗試自殺，情況令人擔憂。

團體建議，現時每日150個中港家庭團聚單程證名額平均只用約125個，應將這些剩餘名額撥予其內地母親來港定居；香港政府應行使酌情權，給予內地母親身份證留港照顧子女。