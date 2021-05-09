港府「懲罰式谷針」惹反彈　工會促放下威權姿態

新冠肺炎變種病毒個案流入社區，當中涉及外傭確診，港府隨即要求37萬外傭強檢，並聲言將要求外傭日後來港申請工作簽證及續約，須接種新冠疫苗，引起各界嘩然，批評當局帶頭歧視。與此同時，隨着疫苗氣泡落實，不少本地打工仔仍面臨迫著要打針的情況。多個工會今日聯合(9日)舉行記者會，嚴厲譴責港府行為，批評政府以懲罰方式強推疫苗，並促政府在推行強檢或接種疫苗時，須為基層工提供足夠支援及配套。

Union of United Domestic Workers理事Lilik指，港府宣布收緊外傭政府的接種疫苗要求後，有僱主隨即要求外傭打針，部分人有病患，要自費求醫，待證明身體狀況適合接種才打針，縱使法例訂明僱主要承擔外傭的醫療費用，惟外傭無議價能力，只能獨力承擔費用。亞洲移居人士聯盟發言人Sring則批評，政府無做好入境檢測，令病毒流入社區，卻要求所有外傭強檢，是藥石亂投、歧視外傭。香港亞洲家務工工會聯會主席Parichat指，港府做法令外傭感到不受歡迎，甚至被排斥，要求當局與工會會面，向外傭交代事件及彌補過失。

至於本地打工仔，同樣面臨迫著要打針。其中社區及院舍照顧員總工會發言人鄭清發批評，政府以「賊佬試沙煲」的方式，將院舍防疫責任推到員工身上，港府近日宣布已接種疫苗可豁免14日檢測一次，變相是懲處不打針的員工。飲食業及酒店業職工總會發言人何鴻興更指出，現行的疫苗氣泡，以打針換放寬營業規定，並無科學根據。他近日亦收到求助，有患高血壓的工友要每3個月自費求診，以換取暫緩打針。

醫管局員工陣線理事、內科駐院醫生廖志誠坦言，近日愈來愈多人主動要求醫生簽發不適宜接種疫苗的證明，並批評港府近日推出多項措施以疫苗取代檢測、縮短隔離時間，均會令人誤以為打針便毋須再檢測，對防疫弊大於利。加上近日世界衞生組織發表報告，指科興疫苗部分數據屬低度可信，促當局回應公眾疑慮，重新審視特定群組的疫苗接種策略。職工盟署任主席黃迺元批評，港府千方百計「谷針」，卻無提供足夠支援及配套，如為打針員工提供病假、為打針後有副作用的員工提供工傷補償等，促請港府切勿再以強制手段催谷疫苗、不要再擺出威權政府姿態，否則只會適得其反。