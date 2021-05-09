辯稱縮短檢疫期做法合適　陳肇始：受檢者若不撤離或有法律責任

港府早前宣布市民在接種2劑新冠疫苗後，若被列為密切接觸者，將可縮短檢疫期，遭外界質疑是試圖谷針，隨時走漏確診者。食物及衞生局局長陳肇始今日(9日)在電視節目表示，調整接種疫苗人士檢疫安排，是經過深思熟慮，做法合適。至於早前出現變種病毒個案的薄扶林道豪峰，有居民不願撤離，陳指出，若大廈出現變種病毒個案，有居民不願撤離，情況屬不理想，可能會有法律責任。

陳續稱，當社區出現首宗變種病毒個案時，必須採取最嚴謹措施，綜合流行病學調查及經驗，在有條件下可調整，一旦情況逆轉，不排除再收緊檢疫安排。而現時檢疫中心仍有足夠空間，她指當局會持續檢視整體配套，包括人手與膳食安排等。

至於完成接種疫苗的抵港人士，在提交證明後亦獲調整檢疫安排，當局會向不同地方駐港領事館，索取相關資料，航空公司及港口衞生科會留意接種證明的真偽。陳又指，由於在檢疫酒店進行抽血有一定風險，故沒有要求檢疫人士在酒店進行病毒抗體測試。