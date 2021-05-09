母親節旺角花墟人流不絕　市民豪擲千元買花表孝心

今日(9日)是新冠肺炎疫情下的第2個母親節，市民或因擔心疫情未有外出用膳，但反而鼓勵了送花這個節日「儀式」。旺角花墟在中午人頭湧湧，不少花店亦預備了母親節花束，從一支要價25港元的康乃馨，上至千港元的花束亦有選擇，豐儉由人。有花店負責人表示今年母親節銷情向好，更出現要停接訂單情況。有市民預計今日會花費過千港元，買花贈母表孝心。

花店卉豐花業負責人梁嘉儀表示，今年銷情有「歷史性」增長，較去年多出一倍訂單，「尋晚做到真係要停接訂單，因為24小時通宵都未必可以完成到」。除了自己花店生意向好，她指全港花店亦有類似銷情，因其他花店人流亦同樣多，形容「花束一包好就要搶」的地步，估計因疫情下市民未能外遊，但亦希望慶祝而前來買花。

梁續指，去年母親節同樣在疫情下進行，當時亦曾出現搶花情況，故今年會特別早一個星期來準備，但由於哥倫比亞發生大型示威，導致其訂購的數千支康乃馨未能出境運港，令成本最少提高了10%，她亦有加價10至20%，但仍難抵市民買花贈母之情，加上顧客大多購買500至600港元的花束，大多以康乃馨或粉色類花束為主，與以往差不多，因此預計今年生意額會多30%。

另一花店繽紛綠色生活經理陳先生指，該店亦有售賣康乃馨、玫瑰、繡球花、多肉植物等禮盒裝盆栽，今年母親節較去年多了10%生意，以買繡球花、康乃馨、蝴蝶蘭最受歡迎，其中康乃馨在昨日(8日)已賣近200盒，大概人均消費為百多港元。他估計由於禁聚令下市民難以一家人外出用膳，故會選擇買花增加節日氣氛，令銷情向好，暫未打算減價促銷。

市民黃小姐表示，今日花了150港元送花給男朋友媽媽，她指現時禁聚令下，只能容許小家庭聚餐，人數限制下亦難在酒樓叫不同菜式，加上有時亦希望嘗試新潮餐廳，故今晚決定去吃火鍋。

另一市民李先生與10歲的女兒前來，女兒表示早已準備了一束香皂花，但略嫌不夠便決定多買一束花送給媽媽，「我諗住用晒帶嚟嘅100蚊」。問及會否因疫情、經濟影響消費，李先生笑言不會，「母親節係男士最捨得使錢嘅日子，因為平時都係媽媽、婆婆煮，所以想出街食飯，等佢哋可休息吓」。他續指，今晚亦預訂了日式放題，預計吃飯、買花會需約2,000多港元，並指雖然亦有擔心疫情，但認為在4人一枱下應該不會感染。

此外，市民劉太今天與12歲兒子與8歲女兒來花墟，女兒指會一次過買3束鮮花送予媽媽、婆婆與外傭，一共花了約1,500港元。劉太則指，今年會在家慶祝，因餐廳太多人訂座，加上擔心疫情及在防疫措施下，故不考慮外出用膳。